Deputado petista pede que Lula bloqueie emendas após derrubada de MP

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu o bloqueio de emendas parlamentares após a Câmara dos Deputados adiar a votação da medida provisória (MP) 1303/2025, conhecida como MP do IOF. Com a postergação da análise, o texto vai perder a validade a partir desta quinta-feira (9/10).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar petista mineiro afirmou que a decisão demonstra que “Câmara é inimiga do povo” e lembrou a aprovação da PEC da Blindagem — que, posteriormente, foi enterrada por unanimidade no Senado.

“Uma vergonha o que aconteceu, mas tomara que o presidente Lula, agora, pare de pagar emendas parlamentares bilionárias para que este Congresso continue votando contra o povo e tendo posições que são cada vez piores para o Brasil”, disse Correia.

Nesta quarta (8/10), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que a derrubada da medida pode resultar no bloqueio de até R$ 10 bilhões em emendas. Para o líder, o contingenciamento dos recursos seria uma “consequência imediata” da não aprovação do texto.

“Imagino que de contingenciamento, caso não tenha a MP, venha a ser de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões, só de emendas”, disse o senador.

