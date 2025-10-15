Deputado propõe Lei Danilo Gentili para dar imunidade para críticas ofensivas a autoridades públicas

15/10/2025
O deputado federal Kim Kataguiri (UNIÃO-SP) apresentou o Projeto de Lei (PL) 5095/2025, que propõe garantir imunidade penal e civil a qualquer cidadão que realize críticas, mesmo ofensivas ou com uso de palavrões, contra membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O projeto, intitulado Lei Danilo Gentili, em homenagem ao comediante, altera o Código Penal e o Código Civil para excluir esse tipo de manifestação das definições de injúria e difamação, desde que não haja imputação de falso crime ou incitação à violência.

Veja as fotos

Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT
Danilo Gentili comemora fase profissionalDivulgação/Lourival Ribeiro/SBT
Reprodução (SBT)
Danilo GentiliReprodução (SBT)
Divulgação/Lourival Ribeiro/SBT
Danilo Gentili celebra 10 anos de The Noite no SBTDivulgação/Lourival Ribeiro/SBT
Lourival Ribeiro / SBT
Lourival Ribeiro / SBT

Segundo o autor do projeto, a proposta busca proteger o direito à livre expressão da população. “Diante da sensação de impunidade e privilégios entre autoridades públicas, é legítimo que o povo manifeste sua indignação de forma contundente, desde que não viole a integridade física dos agentes políticos”, afirma o parlamentar.

A matéria aguarda tramitação na Câmara dos Deputados.

