16/10/2025
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Deputado quer condecorar policial que matar mais traficantes

O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou, nesta quinta-feira (15/10), durante sessão da Câmara dos Deputados, que pretende condecorar o policial militar que mais matar traficantes e integrantes de facções no Ceará.

Em discurso no plenário, o parlamentar disse ter destinado R$ 1,86 milhão em emendas para a compra de equipamentos à Polícia Militar do estado.

Segundo ele, o recurso foi usado para “adquirir 152 fuzis Sig Sauer 556, mais de 100 mil munições operacionais para pistolas 9 mm e .40, além de 200 kits de atendimento pré-hospitalar tático com torniquete”;

Fernandes declarou esperar que o material seja usado “matando muitos bandidos” e afirmou que a premiação será concedida ao policial que mais matar traficantes e “faccionados que oprimem a população e expulsam o povo de casa”.

