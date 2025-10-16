Deputado quer condecorar policial que matar mais traficantes

O deputado federal André Fernandes (PL) afirmou, nesta quinta-feira (15/10), durante sessão da Câmara dos Deputados, que pretende condecorar o policial militar que mais matar traficantes e integrantes de facções no Ceará.

Em discurso no plenário, o parlamentar disse ter destinado R$ 1,86 milhão em emendas para a compra de equipamentos à Polícia Militar do estado.

Segundo ele, o recurso foi usado para “adquirir 152 fuzis Sig Sauer 556, mais de 100 mil munições operacionais para pistolas 9 mm e .40, além de 200 kits de atendimento pré-hospitalar tático com torniquete”;

Fernandes declarou esperar que o material seja usado “matando muitos bandidos” e afirmou que a premiação será concedida ao policial que mais matar traficantes e “faccionados que oprimem a população e expulsam o povo de casa”.

