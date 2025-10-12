12/10/2025
Deputado se junta a Elon Musk em cruzada contra desenho da Netflix

Pastor da Igreja Quadrangular São Bento, em Sorocaba (SP), o deputado federal Jefferson Campos (PL-SP) encampou a cruzada movida pelo bilionário Elon Musk contra a Netflix por causa de um desenho animado.

Na terça-feira (7/10), Campos protocolou na Câmara um pedido de moção de repúdio contra a Netflix por causa da animação Dead End: Paranormal Park, chamada no Brasil de “Guardiões da Mansão do Terror”.

O motivo do repúdio do deputado (e de Musk) é a presença de um personagem transexual na trama. A classificação indicativa do desenho, que teve duas temporadas, é para maiores de 10 anos, segundo o Ministério da Justiça.

“Registramos publicamente este repúdio à Netflix, conclamando os órgãos competentes a fiscalizar e adotar medidas cabíveis, a fim de resguardar a integridade moral das crianças brasileiras e garantir que a programação dirigida ao público infantil esteja de acordo com os valores da família e da sociedade”, diz o deputado no requerimento.

Nas últimas semanas, Musk usou sua conta no X para pedir um boicote à Netflix por causa da animação. O bilionário, que tem uma filha trans com quem não mantém relação, avisou que cancelou sua assinatura do streaming.

