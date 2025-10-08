Deputado Tadeu Hassem propõe criação de “Faixa de Lazer” na BR-364, em Rio Branco

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) apresentou nesta quarta-feira (8) uma indicação ao Governo do Estado do Acre e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a criação de uma faixa temporária de lazer e práticas esportivas aos domingos em um trecho da BR-364, em Rio Branco.

De acordo com a proposição, a faixa compreenderia o trecho entre a entrada da Universidade Federal do Acre (Ufac) e a rotatória do Ipê, sentido único, das 14h às 20h. A iniciativa visa liberar parte da via exclusivamente para pedestres, ciclistas, patinadores e praticantes de atividades físicas em geral, mantendo o outro sentido aberto ao tráfego normal de veículos.

Na justificativa, o parlamentar destaca que a proposta busca incentivar hábitos saudáveis e o convívio comunitário, ao proporcionar um espaço seguro e estruturado para caminhadas, corridas, ciclismo e lazer em família. “A medida pretende criar um ambiente de integração social, ampliando a utilização dos espaços públicos e fortalecendo a sensação de pertencimento e bem-estar coletivo”, argumenta Hassem.

Ele também cita experiências semelhantes realizadas em outras capitais do país, como as “Ruas de Lazer”, que têm mostrado impactos positivos sobre a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos.

Tradição esportiva e apoio institucional

Segundo o deputado, a faixa liberada seria especialmente relevante por se localizar em um dos pontos mais tradicionais de práticas esportivas da capital acreana, frequentado por estudantes, famílias e esportistas de todas as idades.

“Contamos com a atenção do governador Gladson Cameli e do DNIT para que essa solicitação seja atendida em benefício da sociedade acreana”, conclui Hassem, reforçando o caráter coletivo e saudável da iniciativa.

A proposição foi protocolada e registrada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).