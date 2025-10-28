28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Deputados da bancada da bala querem bônus de até 150% para policiais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
deputados-da-bancada-da-bala-querem-bonus-de-ate-150%-para-policiais

Integrantes da bancada da bala protocolaram um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Reconhecimento e Mérito Operacional das Forças de Segurança Pública, destinado a premiar policiais e outros agentes de segurança por “atos considerados de bravura, eficiência e dedicação no combate à criminalidade”.

O texto, de autoria do deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL) e assinado por outros 12 parlamentares, entre eles como Sargento Fahur (PSD), Coronel Meira (PL) e Sargento Portugal (Podemos), prevê bônus que podem variar de 10% a 150% do salário mensal do agente no momento do fato que motivar a premiação, respeitado o teto constitucional.

Leia também

Segundo o projeto, as premiações poderão reconhecer ações que resultem na prisão ou neutralização de criminosos de alta periculosidade, apreensões de explosivos, operações integradas que reduzam índices de criminalidade ou iniciativas de prevenção e inteligência que fortaleçam a confiança da população nas instituições de segurança pública.

Os parlamentares argumentam que as recompensas não devem ser entendidas como incentivo à letalidade, mas sim como “reconhecimento de condutas técnicas, proporcionais e que preservem a vida e a coletividade”. Casos com indícios de violação de direitos humanos, abuso de autoridade ou desvio de conduta funcional não poderão ser premiados.

O texto determina ainda que o programa seja coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com possibilidade de apoio financeiro a estados e municípios que criarem iniciativas semelhantes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost