02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Deputados do Acre votam a favor de isenção do Imposto de Renda

Todos os deputados federais do Acre presentes na votação registraram voto favorável

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (1º), a proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores com salários de até R$ 5 mil mensais. O projeto foi votado em regime de urgência e recebeu apoio da ampla maioria dos parlamentares.

Bancada federal do Acre no Congresso Nacional/Foto: Reprodução

Todos os deputados federais do Acre presentes na votação registraram voto favorável. A única exceção foi Zé Adriano (PP), que não aparece na lista de votações divulgada pelo portal Poder360.

O que muda

Pelo texto aprovado, quem recebe até R$ 5 mil por mês ficará isento do pagamento do Imposto de Renda. Atualmente, a faixa de isenção alcança apenas contribuintes com renda de até R$ 2.824,00. A medida, segundo o governo federal, deve beneficiar diretamente milhões de brasileiros da classe média e reduzir o peso dos descontos na folha de pagamento.

Para compensar a perda de arrecadação, a proposta prevê aumento da taxação sobre fundos exclusivos de investimento e sobre offshores (empresas mantidas no exterior). A expectativa é de que o novo modelo seja sancionado pelo Executivo ainda neste ano, entrando em vigor já em 2026.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost