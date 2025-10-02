Deputados do Acre votam a favor de isenção do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (1º), a proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para trabalhadores com salários de até R$ 5 mil mensais. O projeto foi votado em regime de urgência e recebeu apoio da ampla maioria dos parlamentares.

Todos os deputados federais do Acre presentes na votação registraram voto favorável. A única exceção foi Zé Adriano (PP), que não aparece na lista de votações divulgada pelo portal Poder360.

O que muda

Pelo texto aprovado, quem recebe até R$ 5 mil por mês ficará isento do pagamento do Imposto de Renda. Atualmente, a faixa de isenção alcança apenas contribuintes com renda de até R$ 2.824,00. A medida, segundo o governo federal, deve beneficiar diretamente milhões de brasileiros da classe média e reduzir o peso dos descontos na folha de pagamento.

Para compensar a perda de arrecadação, a proposta prevê aumento da taxação sobre fundos exclusivos de investimento e sobre offshores (empresas mantidas no exterior). A expectativa é de que o novo modelo seja sancionado pelo Executivo ainda neste ano, entrando em vigor já em 2026.