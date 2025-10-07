07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Deracre acompanha obras de recuperação em trecho da AC-475 entre Plácido e Acrelândia

O Deracre ressaltou que essas medidas visam melhorar as condições de tráfego, aumentar a durabilidade do asfalto e garantir mais segurança e conforto para os motoristas que utilizam a via

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As ações da Operação Verão 2025 seguem em ritmo acelerado no Acre. O Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) realizou recentemente uma vistoria nos trabalhos de recuperação da AC-475, rodovia que liga Plácido de Castro a Acrelândia.

O trecho em intervenção tem 16 quilômetros de extensão e passa por aplicação de microrrevestimento asfáltico, serviços de limpeza lateral e correção de base, dentro dos 50,2 quilômetros totais da estrada.

Trecho da AC-475 entre Plácido de Castro e Acrelândia passa por aplicação de microrrevestimento/Foto: Deracre

O Deracre ressaltou que essas medidas visam melhorar as condições de tráfego, aumentar a durabilidade do asfalto e garantir mais segurança e conforto para os motoristas que utilizam a via.

“Estamos garantindo mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam entre Plácido e Acrelândia. A aplicação do microrrevestimento é uma etapa importante, que prolonga a vida útil do asfalto e reduz os custos com manutenção. O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza têm reforçado esse compromisso de cuidar das nossas estradas”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes seguem atuando em diversas regionais do estado, com foco na recuperação da malha viária e na melhoria da infraestrutura de transporte.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost