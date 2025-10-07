Deracre acompanha obras de recuperação em trecho da AC-475 entre Plácido e Acrelândia

As ações da Operação Verão 2025 seguem em ritmo acelerado no Acre. O Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) realizou recentemente uma vistoria nos trabalhos de recuperação da AC-475, rodovia que liga Plácido de Castro a Acrelândia.

O trecho em intervenção tem 16 quilômetros de extensão e passa por aplicação de microrrevestimento asfáltico, serviços de limpeza lateral e correção de base, dentro dos 50,2 quilômetros totais da estrada.

O Deracre ressaltou que essas medidas visam melhorar as condições de tráfego, aumentar a durabilidade do asfalto e garantir mais segurança e conforto para os motoristas que utilizam a via.

“Estamos garantindo mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam entre Plácido e Acrelândia. A aplicação do microrrevestimento é uma etapa importante, que prolonga a vida útil do asfalto e reduz os custos com manutenção. O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza têm reforçado esse compromisso de cuidar das nossas estradas”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes seguem atuando em diversas regionais do estado, com foco na recuperação da malha viária e na melhoria da infraestrutura de transporte.

Veja o vídeo: