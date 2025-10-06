Deracre inicia asfaltamento da Estrada Dias Martins em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 6, o asfaltamento da Estrada Dias Martins, localizada na área urbana de Rio Branco, próxima à zona industrial e ao bairro Universitário. A via, com aproximadamente 2 quilômetros de extensão, enfrentava sérios problemas de trafegabilidade, agravados no período chuvoso, afetando cerca de 500 famílias. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância de iniciar a pavimentação:

“Sabemos o quanto essas famílias sofreram, principalmente no inverno, quando a lama dificultava até sair de casa. Atender essa demanda é uma prioridade do governador Gladson Cameli, e agora estamos começando o asfaltamento, etapa essencial da obra, com planejamento e pé no chão, para entregar dignidade a quem esperou por tanto tempo’, afirmou.

O projeto foi iniciado em março deste ano, com a elaboração técnica e os trâmites necessários para viabilizar a execução da obra. Os serviços incluem drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, além da construção de ciclovia e calçada.

A iniciativa, viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões, com contrapartida do governo do Estado, reforça o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento urbano e a valorização de áreas que aguardavam investimentos há décadas, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população local.