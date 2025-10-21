Deracre realiza manutenção no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul, durante Operação Verão

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) executam serviços de manutenção no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul, como parte das ações da Operação Verão. Os trabalhos incluem tapa-buracos, com retirada do asfalto deteriorado, limpeza da via e aplicação de nova camada asfáltica.

De acordo com o Deracre, a iniciativa tem o objetivo de melhorar o tráfego de veículos e pedestres e facilitar o escoamento da produção rural.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, destacou a importância das intervenções durante o período de estiagem. “Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Cameli de reforçar os serviços de manutenção neste período. Nosso compromisso é assegurar mobilidade e qualidade de vida às comunidades, e é isso que nossas equipes estão fazendo com dedicação”, afirmou.

Segundo o governo, a ação faz parte do plano de recuperação da malha viária e visa garantir estradas em condições adequadas de tráfego.