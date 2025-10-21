21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Deracre realiza manutenção no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul, durante Operação Verão

Segundo o governo, a ação faz parte do plano de recuperação da malha viária e visa garantir estradas em condições adequadas de tráfego

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) executam serviços de manutenção no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul, como parte das ações da Operação Verão. Os trabalhos incluem tapa-buracos, com retirada do asfalto deteriorado, limpeza da via e aplicação de nova camada asfáltica.

Ramal 3 recebe serviços de tapa-buracos para melhorar mobilidade e segurança. Foto: Ricarlene Silva/Deracre

De acordo com o Deracre, a iniciativa tem o objetivo de melhorar o tráfego de veículos e pedestres e facilitar o escoamento da produção rural.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, destacou a importância das intervenções durante o período de estiagem. “Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Cameli de reforçar os serviços de manutenção neste período. Nosso compromisso é assegurar mobilidade e qualidade de vida às comunidades, e é isso que nossas equipes estão fazendo com dedicação”, afirmou.

Segundo o governo, a ação faz parte do plano de recuperação da malha viária e visa garantir estradas em condições adequadas de tráfego.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost