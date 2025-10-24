Derrite reage a Lula após fala sobre traficantes: “Não são coitados”

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite se manifestou nesta sexta-feira (24/10) sobre a declaração de Lula em Jacarta, na Indonésia, na qual o presidente afirmou que “traficantes de drogas são vítimas de usuários”.

Derrite considerou a fala desconectada da realidade brasileira e acusou o governo de tratar criminosos como “coitadinhos”, em contraste com as verdadeiras vítimas da violência.

Leia também

“Eu assisti a um vídeo do presidente da República que achei que era produzido por inteligência artificial. Mas, infelizmente, estamos em 2025, e isso é uma realidade no nosso país”, afirmou o secretário.

Ele também questionou a percepção do governo sobre o crime organizado e o tráfico de drogas. “Presidente da República dizendo que traficantes são vítimas de usuários de drogas. O mesmo presidente que já defendeu os ‘coitadinhos’ que colocam um revólver na cabeça das verdadeiras vítimas só para ‘tomar uma cervejinha’”, disse Derrite.

Segundo o secretário, essa visão influencia diretamente a segurança pública. “Esse cenário, esse pensamento que é do PT e da esquerda, reflete o que vivemos na segurança pública e explica os desafios que enfrentamos”, disse o secretário.

Derrite ainda questionou o eleitorado do PT: “Eu pergunto a você que votou no PT: concorda com isso? Concorda que o traficante é uma vítima? Imagine o impacto para as famílias dos usuários de drogas, que são dependentes químicos; isso afeta milhões de famílias no Brasil.”

Para Derrite, o combate ao crime exige tolerância zero e medidas firmes contra o crime organizado. “Para resolver o problema da segurança pública, precisamos de um governo que combata o crime de forma eficaz e que entenda que bandido deve ser preso e punido. Traficante, sr. presidente, não é vítima. Vítima é o povo brasileiro dessa política que trata criminosos como coitadinho”, completou.

O secretário concluiu reforçando a necessidade de atuação rigorosa do Estado. “Segurança pública tem que ser tratada com tolerância zero contra os criminosos.”

Lula minimiza declaração e se retrata

Após a repercussão da fala, Lula afirmou em publicação no X (antigo Twitter) que sua frase sobre traficantes “também são vítimas de usuários” foi mal colocada. O presidente escreveu que seu posicionamento contra o crime e o tráfico de drogas é claro e que as ações de seu governo, como a maior operação da história contra o crime organizado e a apresentação ao Congresso da PEC da Segurança Pública, são mais importantes do que as palavras.

“Foi uma frase mal colocada, a declaração de que ‘traficantes também são vítimas de usuários’. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.”