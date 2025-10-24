Derrota do Palmeiras reduz chances de Brasília sediar final da Libertadores. Saiba mais!

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta sexta-feira (24/10), que a possível eliminação do Palmeiras na semifinal da Libertadores diminui as chances de Brasília receber a final da competição. O Verdão foi derrotado por 3 a 0 pela LDU, do Equador, na partida de ida, e precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à decisão.

“O presidente da CBF está acompanhando. Mas, com essa iminente derrota do Palmeiras, as nossas chances diminuem”, declarou Ibaneis ao GLOBO.Flamenguista, o emedebista enviou na quarta-feira uma carta ao presidente da CBF, Samir Xaud, oferecendo a capital federal como sede da final da Libertadores, marcada para 29 de novembro, caso Lima, no Peru, não pudesse receber o jogo devido à instabilidade política.

No documento, o governador colocou o estádio Mané Garrincha, com capacidade para 72.851 torcedores, à disposição da Conmebol. “Não estou criticando nenhuma das demais, só ressaltando as vantagens da nossa cidade”, afirmou Ibaneis, destacando a infraestrutura da capital.

Ele ainda ressaltou que o Mané Garrincha conta com “o firme compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) em garantir condições propícias à realização do espetáculo, como a manutenção da qualidade do gramado e o apoio das forças de segurança pública”. Além disso, mencionou que Brasília dispõe de ampla rede hoteleira e de serviços para receber eventos de grande porte.

O contexto que motivou a proposta de Brasília como sede alternativa envolve a crise política no Peru. O congresso peruano aprovou a destituição da presidente Dina Boluarte em 10 de outubro, acusando-a de “incapacidade moral”.

O presidente interino, José Jerí, decretou estado de emergência de 30 dias em Lima e na província vizinha de Callao, permitindo que as Forças Armadas atuem ao lado da Polícia Nacional para conter manifestações e aumentar a segurança. A medida busca frear o aumento da criminalidade, enquanto o país enfrenta instabilidade política e social, com oito presidentes em apenas dez anos.

O resultado da primeira partida entre Palmeiras e LDU torna a possibilidade de Brasília sediar a final mais incerta, uma vez que a classificação do clube brasileiro é condição para que a cidade seja considerada alternativa. A CBF ainda não se posicionou oficialmente sobre a mudança de sede.

