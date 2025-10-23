Derrota para LDU é a pior de Abel Ferreira na história da Libertadores

O Palmeiras foi derrotado por 3 x 0 diante da LDU, nesta quinta-feira (23/10), no estádio do time equatoriano, em jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. O revés marcou a pior derrota da história do treinador Abel Ferreira na competição desde que chegou ao Alviverde, em 2020.
Derrotas na Libertadores:
- River Plate 2 x 0 Palmeiras – volta da semifinal – 2020
- Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia – fase de grupos – 2021
- Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras – ida da semifinal – 2022
- Bolívar 3 x 1 Palmeiras – fase de grupos – 2023
- Botafogo 2 x 1 Palmeiras – oitavas de final – 2024
Como foi o jogo:
A LDU conquistou uma vitória expressiva e dominante sobre o Palmeiras, vencendo por 3 x 0 na partida de ida da semifinal da Libertadores, realizada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, nesta quinta-feira . Os equatorianos definiram o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Villamil, que marcou duas vezes, e Alzugaray, que converteu um pênalti.
O primeiro gol surgiu aos 16 minutos, em jogada rápida finalizada por Villamil. Aos 27, Quiñónez finalizou após escanteio, a bola tocou na mão de Andreas Pereira, e Alzugaray ampliou de pênalti. Nos acréscimos, Villamil completou um passe de Bryan Ramírez e fez o terceiro.
No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e o jogo se tornou mais equilibrado, com ambas as equipes criando chances, mas a diferença no placar não foi reduzida, muito devido à boa defesa do goleiro Domínguez em oportunidade de Sosa. Já nos acréscimos, Bryan Ramírez, da LDU, foi expulso por jogo perigoso.
Com o resultado de 3 a 0, a LDU leva uma grande vantagem para o jogo de volta, podendo perder por até dois gols de diferença para se classificar. A segunda partida da semifinal será na próxima quinta-feira (30/10), no Allianz Parque.
Confira os melhores momentos da partida entre LDU x Palmeiras:
Além disso, esta foi apenas a quarta vez em cinco anos que o treinador português sofreu esse placar. Relembre os resultados:
- Inter 3 x 0 Palmeiras – 13/11/2022
- Flamengo 3 x 0 Palmeiras 8/11/2023
- Fortaleza 3 x 0 Palmeiras – 26/06/2024
- LDU 3 x 0 Palmeiras – 23/10/2025