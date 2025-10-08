derrubada-da-mp-do-iof-seria-derrota-para-o-brasil,-diz-gleisi

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou nesta quarta-feira (8/10) que uma eventual derrubada da Medida Provisória (MP) nº 1.303/2025, alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), seria uma “derrota para o Brasil e a população”.

De acordo com a ministra, há uma mobilização nos bastidores contra a aprovação da medida. O texto precisa ser votado pela Câmara dos Deputados e o Senado até o fim desta quarta-feira (8/10), caso contrário perde a validade.

“Hoje o Congresso Nacional vota a Medida Provisória 1303, para cobrar imposto dos super ricos e garantir recursos de programas sociais importantes para a maioria da população no orçamento do ano que vem”, disse a ministra em uma publicação nas redes sociais.

“Há setores trabalhando contra a aprovação, calculando que teriam benefícios eleitorais com uma derrota do governo. Na realidade, seria uma derrota para o Brasil e para a população. É o interesse público, e não o de setores privilegiados, que deve prevalecer nessa importante votação”, completou.

Como mostrou o Metrópoles, o relator da MP, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), aponta uma articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e líderes do Centrão para derrotar o texto.

Na terça (7/10), durante a análise da matéria na comissão especial da Câmara, o governo Lula já sofreu uma derrota com a diminuição da previsão da arrecadação — que passou de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões em 2026.