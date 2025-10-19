19/10/2025
Desabamento em Olinda deixa dois mortos e feridos

Escrito por Agência Brasil
Um desabamento que atingiu um conjunto de casas na manhã deste domingo (19) na comunidade de Jatobá, no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), deixou mortos e feridos, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) do estado do Pernambuco.

Em entrevista à imprensa, o secretário-executivo da Defesa Civil, Carlos D’Albuquerque, disse que duas pessoas morreram, uma local e outra no hospital. Segundo ele, o conjunto habitacional que desabou tinha 12 moradores. Os feridos foram levados para o hospital.

Equipes de resgate com cães farejadores seguem fazendo varreduras em busca de sobreviventes.

Ainda não se sabe qual foi a causa do desabamento, que atingiu pelo menos oito casas no local. Uma equipe do Instituto de Criminalística faz a perícia relacionada à vítima fatal.

Após o encerramento das buscas e a liberação dos imóveis pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, terá início a perícia na estrutura que desabou. A Polícia Civil de Pernambuco ficará responsável pela investigação do caso. 

“Daqui da China, sigo em contato com a governadora em exercício Priscila Krause, que já conversou com a prefeita Mirella Almeida e reafirmou o trabalho do Governo de Pernambuco neste momento difícil. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, disse pelas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Segundo a secretaria, a ocorrência está sendo atendida por 33 bombeiros e nove viaturas.

Participam também da operação agentes da Defesa Civil, da Assistência Social, do Controle Urbano, e da Segurança e Gestão Urbana da prefeitura de Olinda. Também foram acionados o SAMU e a concessionária de energia elétrica, Neoenergia. 

* Com informações da redação de Brasília. 

