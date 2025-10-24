Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Data estelar: Sol e Plutão em quadratura, Mercúrio e Júpiter em trígono

De tempos em tempos, é preciso sair da zona de conforto e agir de forma ousada — até um pouco “louca” — para abrir novos caminhos e clarear o horizonte. Hoje é um desses dias em que atitudes diferentes podem gerar grandes resultados.

Contudo, o risco é real: a mesma ação que liberta também pode trazer complicações se for mal dosada. O segredo está em ousar com sabedoria, assumindo riscos conscientes. Quem se permite ir além tende a evoluir e fortalecer suas relações pessoais.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Evite se perder em fantasias. Use o discernimento para separar o que é útil do que é ilusão. Sonhar é bom, mas pode gerar decepções se não houver realidade envolvida.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os relacionamentos podem estar em fase de tensão. Não é o fim do mundo — apenas um momento de oscilações emocionais. Respire fundo e evite discussões.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A irritação com certas pessoas vem mais de dentro de você do que delas. Reduza as expectativas e as cobranças. Nem tudo depende do outro.

♋ CÂNCER (21/06 a 22/07)

Fazer o que quer pode parecer tentador, mas observe os sinais. Talvez o resultado não seja tão positivo quanto imagina. Siga seus desejos com moderação.

♌ LEÃO (23/07 a 22/08)

Há tensão entre suas vontades e as expectativas alheias. Isso pode gerar estresse, mas não é permanente. Evite confrontos e espere o momento certo para agir.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Entre o possível e o fantasioso, escolha o primeiro. Foque no que pode ser realizado e deixe os devaneios para depois.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A busca por segurança pode gerar ansiedade. A vida nem sempre oferece garantias, mas a confiança no processo é essencial.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Segurar seus impulsos não é ruim — o problema é quando isso vira frustração. Saiba escolher o momento certo para agir e tudo fluirá melhor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Assuntos mal resolvidos podem ressurgir. Encare-os com serenidade. A alma pode atravessar o caos sem se perder, desde que haja maturidade.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Mesmo sem vontade, tente participar de eventos sociais. Há boas oportunidades surgindo de encontros inesperados.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Esforçar-se sem retorno imediato pode ser frustrante, mas não desanime. Continue firme — os resultados virão com o tempo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Muitas vontades e pouca ação não combinam. Cada desejo precisa vir acompanhado de uma atitude, mesmo que pequena. O movimento gera progresso.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet