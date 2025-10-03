Desaparecido desde 25 de setembro, jovem é encontrado morto após denúncia anônima; polícia investiga o caso

André Cúneo Sagaz, de 28 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana em Florianópolis, foi encontrado morto na Barra da Lagoa. A informação foi confirmada pela família e pelo SOS Desaparecidos na manhã desta sexta-feira (3).

O jovem desapareceu na noite de 25 de setembro, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias e a causa da morte. Segundo o pai de André, Carlos André Sagaz, o filho teria ido a uma casa noturna na Lagoa da Conceição e, posteriormente, voltou para uma pousada na Barra da Lagoa para buscar uma cerveja.

Ainda de acordo com o pai, um amigo de André estava hospedado no mesmo local, e os dois saíram juntos para encontrar outras pessoas na região. O celular de André permaneceu desligado desde o dia 24, e não foram registradas compras em seu cartão de crédito nesse período.

André morava na Barra da Lagoa e trabalhava em uma cafeteria de Florianópolis. Até o momento, não há informações sobre o velório do jovem.