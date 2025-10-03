03/10/2025
Desaparecido desde 25 de setembro, jovem é encontrado morto após denúncia anônima; polícia investiga o caso

O celular do rapaz permaneceu desligado por vários dias antes da descoberta do corpo

André Cúneo Sagaz, de 28 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana em Florianópolis, foi encontrado morto na Barra da Lagoa. A informação foi confirmada pela família e pelo SOS Desaparecidos na manhã desta sexta-feira (3).

O jovem desapareceu na noite de 25 de setembro, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias e a causa da morte. Segundo o pai de André, Carlos André Sagaz, o filho teria ido a uma casa noturna na Lagoa da Conceição e, posteriormente, voltou para uma pousada na Barra da Lagoa para buscar uma cerveja.

O celular do rapaz permaneceu desligado por vários dias antes da descoberta do corpo

Ainda de acordo com o pai, um amigo de André estava hospedado no mesmo local, e os dois saíram juntos para encontrar outras pessoas na região. O celular de André permaneceu desligado desde o dia 24, e não foram registradas compras em seu cartão de crédito nesse período.

André morava na Barra da Lagoa e trabalhava em uma cafeteria de Florianópolis. Até o momento, não há informações sobre o velório do jovem.

