“Desce Acreana”: nova versão de Dj Corvina em parceria com El Padre viraliza nas redes; OUÇA

O som do Acre está ganhando o Brasil. O DJ carioca Wallace Felipe, conhecido como Dj Corvina, uniu forças com o acreano Dj El Padre no Beat para lançar a versão regional do sucesso “Senta Manauara”. A nova faixa, intitulada “Desce Acreana”, chegou às plataformas digitais na quinta-feira, 23 de outubro, e já vem chamando atenção nas redes sociais.
Com mais de 1 milhão de streams acumulados, El Padre é um dos nomes em ascensão no cenário musical do Norte e tem apostado em parcerias que aproximam o público acreano das grandes tendências do funk. Já Corvina, famoso por hits como “Aquecimento da Gaiolagem” e “Baile das Estrelas”, quis transformar o sucesso manauara em um tributo à energia das festas do Acre.
Nas redes, a repercussão foi imediata. Usuários celebraram o lançamento com comentários cheios de orgulho e humor, dizendo que “as minas do Acre são as melhores do Brasil” e que “agora o estado tem sua própria música para descer até o chão”. Outros brincaram pedindo versões de outros lugares, como Rondônia e Sena Madureira, enquanto alguns mantiveram a rivalidade saudável, afirmando que “a manauara ainda é imbatível”.
Entre elogios e comparações, o que ficou claro é que a “Desce Acreana” caiu nas graças do público e promete embalar as próximas festas no estado. O hit original, que já era tendência no TikTok, agora ganha uma versão que mistura sotaques, batidas e o carisma acreano.
Ouça o hit: