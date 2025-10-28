28/10/2025
Descubra quanto custam as joias que Vini Jr. deu a Virginia
Descubra quanto custam as joias que Vini Jr. deu a Virginia

Escrito por Metrópoles
O anúncio do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. “quebrou a internet” nesta terça-feira (28/10).

A influenciadora compartilhou nas redes sociais uma surpresa preparada pelo atacante do Real Madrid, e um detalhe específico acabou chamando atenção.

Nas publicações, Virginia aparece ao lado de Vini Jr., cercada por balões em formato de coração, ursos de pelúcia e outros detalhes românticos. As imagens também destacavam as joias presentesadas pelo camisa 7 do Real Madrid à influenciadora.

Detalhes dos presentes

Pouco tempo depois, em meio às celebrações pelo anúncio do namoro, Virginia apareceu usando as peças. A influenciadora recebeu um presente luxuoso da Tiffany & Co., uma das marcas de joias mais prestigiadas do mundo.

Ela foi presenteada com duas peças exclusivas da coleção Tiffany Knot, conhecidas pelo design elegante e pelos detalhes em diamante.

Entre os itens escolhidos estão um bracelete de duas voltas em ouro rosa, avaliado em R$ 202 mil, e um anel do mesmo modelo e material, estimado em R$ 50 mil.

Juntas, as joias somam R$ 252 mil, valor que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs e repercutiu na web.

