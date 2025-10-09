09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Descubra tempero pouco conhecido para turbinar o churrasco

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
descubra-tempero-pouco-conhecido-para-turbinar-o-churrasco

Na hora de temperar a carne, cada churrasqueiro tem sua fórmula secreta. Há quem não abra mão do clássico trio: limão, alho e sal grosso. Outros preferem experimentar novos sabores e aromas.

Leia também

Uma boa pedida para inovar na brasa é apostar no chimichurri, uma tradicional mistura de ervas e especiarias típica da Argentina e do Uruguai, que está conquistando espaço nas churrasqueiras.

O chimichurri é um mix de ervas e temperos secos

O chef de cozinha Ville Della Penna explica que o condimento é um verdadeiro curinga na cozinha. “O chimichurri é um mix de ervas e temperos secos — geralmente leva salsa desidratada, pimenta-calabresa, ervas finas e cebola desidratada”, detalha.

A receita é aromática e tem sabor marcante: “A mistura é hidratada em vinagre de maçã, azeite ou até óleo de soja, o que traz acidez e realça a sensibilidade das papilas gustativas. A gente saliva a mais e sente uma acidez persistente e agradável na boca”, explica o chef.

8 imagensEle abrange aspectos físicos, mentais e sociaisFaça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudávelPraticar atividade física é essencial Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e felizO bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sonoFechar modal.1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

O segredo para não errar, segundo o profissional, está no momento de usar o tempero. “Gosto de aplicar depois que a carne já está assada, porque o calor preserva o frescor das ervas. Também funciona muito bem com legumes na brasa, vegetais cozidos no vapor, ovos mexidos — e até puro, passado no pão”, ensina Ville.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost