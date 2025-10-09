descubra-tempero-pouco-conhecido-para-turbinar-o-churrasco

Na hora de temperar a carne, cada churrasqueiro tem sua fórmula secreta. Há quem não abra mão do clássico trio: limão, alho e sal grosso. Outros preferem experimentar novos sabores e aromas.

Uma boa pedida para inovar na brasa é apostar no chimichurri, uma tradicional mistura de ervas e especiarias típica da Argentina e do Uruguai, que está conquistando espaço nas churrasqueiras.

O chimichurri é um mix de ervas e temperos secos

O chef de cozinha Ville Della Penna explica que o condimento é um verdadeiro curinga na cozinha. “O chimichurri é um mix de ervas e temperos secos — geralmente leva salsa desidratada, pimenta-calabresa, ervas finas e cebola desidratada”, detalha.

A receita é aromática e tem sabor marcante: “A mistura é hidratada em vinagre de maçã, azeite ou até óleo de soja, o que traz acidez e realça a sensibilidade das papilas gustativas. A gente saliva a mais e sente uma acidez persistente e agradável na boca”, explica o chef.

O segredo para não errar, segundo o profissional, está no momento de usar o tempero. “Gosto de aplicar depois que a carne já está assada, porque o calor preserva o frescor das ervas. Também funciona muito bem com legumes na brasa, vegetais cozidos no vapor, ovos mexidos — e até puro, passado no pão”, ensina Ville.