Descubra uma fruta prática que ajuda no controle da gordura no fígado

O acúmulo de gordura no fígado — condição também conhecida como esteatose hepática — é cada vez mais comum e exige atenção à alimentação. Uma forma simples e eficaz de colaborar com a recuperação do fígado é apostar em frutas de baixo valor calórico e ricas em fibras, antioxidantes e pouco açúcar livre.

Entre elas, destaca-se a maçã: consumir maçãs com frequência está associado a menor risco de esteatose hepática, graças à pectina (fibra solúvel que ajuda a “limpar” gorduras e toxinas) e aos seus polifenóis anti-inflamatórios.

A maçã é rica em compostos fenólicos, como a quercetina, que tem efeito antioxidante e ajuda a reduzir a oxidação do colesterol LDL

Além da maçã, outras frutas como o grapefruit (toranja) e pequenas frutas vermelhas (como amoras e mirtilo) também apresentam compostos que favorecem a saúde hepática: a toranja contém naringenina, que estimula enzimas de queima de gordura, e os frutos vermelhos têm antocianinas poderosas que reduzem o estresse oxidativo no fígado.

A toraja, assim como a maçã, também é uma aliada contra a gordura no fígado

No entanto, vale destacar que frutas não são, de forma única, um “remédio”: sua eficácia vem integrada a um estilo de vida saudável — alimentação equilibrada, atividade física e manutenção de peso.

Para tirar o melhor proveito, opte por comer a fruta inteira (com casca, quando possível) para preservar fibras, ao invés de sucos que concentram açúcar. Prefira servir-se de uma maçã como lanche ou adicione-a às suas refeições com iogurte ou salada.

Assim, você oferece ao seu corpo nutrientes ativos e pouco impacto calórico — uma combinação estratégica para quem busca apoiar o fígado com consciência e sabor.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida