02/10/2025
“Desculpe os erros, tomei metanol”, brincou advogado antes de morrer

Escrito por Metrópoles
A Polícia Civil de São Paulo investiga se a morte do advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, de 51 anos, foi causada por intoxicação por metanol. O advogado morreu na madrugada de quarta-feira (1º/10), após passar mal em uma rua de Higienópolis, região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) em razão de ver o homem passando mal, convulsionando e com dificuldade de respirar, sintomas da intoxicação por metanol.

Luiz Pacheco chegou a fazer uma brincadeira sobre a substância em um grupo de mensagens. “Desculpe os erros, tomei metanol”, escreveu ele, pouco antes de parar de responder os contatos.

Ao Metrópoles, uma amiga do advogado reforçou que a mensagem “foi apenas uma brincadeira, nada concreto que tenha contribuído para a causa da morte”.

O registro policial ainda indica que o homem estava em um bar e pegou um carro de aplicativo para outro estabelecimento antes de parar de responder os contatos.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso é investigado e os resultados dos laudos serão analisados para contribuir com o esclarecimento da morte.

Quem era Luiz Pacheco

  • Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco começou a carreira em 1994, quando ingressou na banca de advocacia de Márcio Thomaz Bastos.
  • Ele se formou em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1996.
  • Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.
  • Além da atuação profissional, Pacheco ocupou cargos relevantes na advocacia e na política de defesa dos direitos: foi conselheiro da OAB/SP em diferentes mandatos (2019-2021 e 2022-2024), presidente da Comissão de Prerrogativas da seccional paulista e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Ele também integrou o Conselho Nacional Anti-Drogas da Presidência da República.
  • Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Intoxicação por metanol

De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria da Saúde do estado de São Paulo, são 37 casos registrados desde o mês de setembro — 27 suspeitos e 10 confirmados. A pasta também atualizou o número de mortes para 6 — 5 sob investigação e uma confirmada.

Comércios foram interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal: quatro bares e duas distribuidoras, localizados nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca, na capital, e na cidade de São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo.

