02/10/2025
Desejo de grávido? Nattan diz que também sente os efeitos da gestação de Rafa Kalimann

A vontade intensa e repentina de comer certos alimentos não é bem uma novidade durante a gestação. No entanto, Nattanzinho e Rafa Kalimann estão passando por uma versão diferentona dos famosos desejos de grávida. Isso porque, na verdade, quem está sendo influenciado pelos sintomas é o cantor, não a influenciadora.

Em entrevista exibida no “Conversa com Bial” desta quarta-feira (1º/10), o sertanejo, que está à espera de Zuza, a primeira filha do casal, falou sobre o momento inusitado com o qual está lidando ao longo das últimas semanas, com direito a variedade de sinais: “Acho que reflete em mim totalmente a gravidez, acredita? Sinto sono, enjoo, fome mais do que ela”.

Reprodução Instagram @rafakalimann
Reprodução Instagram @rafakalimann
Reprodução/Instagram/@rafakaliman
Rafa Kalimann alerta sobre saúde mental durante a gravidezReprodução/Instagram/@rafakaliman
Portal LeoDias
Rafa Kalimann e NattanPortal LeoDias
Crédito: Reprodução Instagram @rafakalimann
Nattan e Rafa Kalimann estão à espera da primeira filha, ZuzaCrédito: Reprodução Instagram @rafakalimann
Crédito: Reprodução Instagram @rafakalimann
Nattan e Rafa Kalimann estão à espera da primeira filha, ZuzaCrédito: Reprodução Instagram @rafakalimann

Por outro lado, ele entrega que Rafa também tem se aproveitado do período de gestação: “Eu acho que um pouco, além de eu também ‘estar grávida’, a Rafaela usa dessa gravidez às vezes para pedir coisas”. Ela, entretanto, discordou e entregou um desejo do companheiro: “Eu que uso, Natanael? Quem pede arroz para mim às duas horas da manhã? Não sou eu”.

Kalimann ainda afirmou que já iniciou o curso de primeiros cuidados, enquanto o cantor ainda não. Além disso, o casal mostrou uma das ultrassonografias que mostra Zuza dentro da barriga de Rafa, aos três meses. Segundo a influenciadora, a bebê passou a se mexer logo que ouviu uma música cantada pelo pai.

Rafa e Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Em junho deste ano, eles anunciaram que estavam à espera do primeiro filho do casal. Recentemente, descobriram que seria uma menina, que se chamará Zuza, em homenagem à avó do músico, Josefina, que era conhecida pelo apelido. A senhora morreu em abril.

