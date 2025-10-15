Desenho de médium muda rumo da vida amorosa de mulher. Entenda

Durante uma viagem com amigas, Ashley Watson, de 29 anos, resolveu entrar na onda de uma moda mística que circulava nas redes sociais: encomendar, por diversão, um desenho da sua alma gêmea. O serviço, oferecido por um médium no Etsy, prometia retratar o rosto do futuro par romântico da pessoa — junto com uma leitura de tarô e uma descrição detalhada da personalidade, gostos e até o possível local do encontro.

A ideia surgiu de forma leve, quase como uma piada entre solteiras. “Minha amiga comentou que tinha visto isso no TikTok e sugeriu que todas nós, que estávamos solteiras, encomendássemos os desenhos da alma gêmea para revelar juntas, durante o fim de semana na cabana”, contou Ashley à People. “Achei divertido e entrei na brincadeira.”

Na época, Ashley estava recém-chegada de Nova York e desanimada com o cenário de relacionamentos em San Diego, onde mora. Mesmo assim, deixou a curiosidade vencer o ceticismo. Quando chegou o momento da revelação, projetado em um telão para todo o grupo ver, ela não esperava nada demais. Mas sua reação ao ver o esboço foi imediata: “Quente. Me inscreva”, o que em português seria o equivalente a: “Gostoso. Estou dentro”.

Além disso, o texto que acompanhava o desenho indicava que ela conheceria essa pessoa “em breve”, no intervalo de zero a três meses. “Achei absurdo. Pensei: ‘Ah tá, claro’”, disse.

Mas o que parecia apenas uma brincadeira despretensiosa tomou um rumo inesperado dias depois. De volta à rotina, Ashley saiu para um encontro e sentiu uma conexão imediata com o rapaz. Segundo ela, a química foi forte desde o início. Até que, em uma conversa com a prima, enviou uma foto do novo pretendente — e ouviu algo que a paralisou: “Ele não parece aquele desenho que você comprou?”

Foi só então que Ashley voltou a pensar na coincidência. Ao comparar o retrato psíquico com o homem com quem havia saído, percebeu a semelhança surpreendente. “Tinha esquecido completamente do desenho. Quando percebi, fiquei em choque.”

O encontro aconteceu exatamente oito dias depois da revelação na cabana — quase como um roteiro escrito. Mesmo surpresa, ela decidiu não contar tudo de imediato ao novo interesse amoroso. “Soltei aos poucos, brincando: ‘Não é engraçado? Parece um pouco com você’”, relembra.

Hoje, o casal segue firme, e a história, que começou como uma brincadeira em um fim de semana entre amigas, virou um daqueles casos em que a realidade parece imitar o improvável. Para Ashley, o acaso — ou talvez o destino — decidiu pregar uma peça difícil de ignorar.