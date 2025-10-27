Desespero de Gerluce a coloca em situação de pânico em Três Graças

Gerluce vai acabar em uma enrascada no início da segunda semana de Três Graças. A personagem vivida por Sophie Charlotte ficará presa em um dos quartos da mansão da vilã Arminda (Grazi Massafera) no capítulo desta segunda-feira (27/10).
Após descobrir que os medicamentos fornecidos pela Fundação Ferette são fraudulentos e desesperada com a piora do quadro de saúde de Lígia (Dira Paes), a mocinha ficará tentada a roubar o dinheiro da patroa para comprar remédios – de verdade – para a mãe.
Gerluce vai invadir sala secreta na mansão de Arminda em Três Graças
Arminda esconde segredos e fortuna em sala secreta em Três Graças
Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte), e Joélly (Alana Cabral)
Grazi Massafera e Sophie Charlotte em Três Graças
Grazi Massafera e Murílio Benício em Três Graças
Sophie Charlotte e Rômulo Estrela em Três Graças
Andréia Horta e o elenco de Três Graças
“As três graças”, Peter Paul Rubens
Gerluce (Sophie Charlotte) em Três Graças
A culpa e a fé da protagonista não serão o bastante para impedir que o desespero tome conta da personagem. Diante da imagem de Santa Rita de Cássia, ela irá implorar perdão pelo roubo que está prestes a cometer: “ Vou pegar um pouco daquele dinheiro para comprar os remédios da minha mãe… Os de verdade! Não esses que, a gente já sabe, são falsos”.
Gerluce entrará então no quarto secreto da mansão onde trabalha em busca de dinheiro. Ela ficará frente a frente com a emblemática estátua das Três Graças e encontrará o esconderijo cheio de notas de R$ 200.
A personagem, porém, ficará presa dentro do cômodo e será obrigada a fugir pela janela, deixando o dinheiro para trás. Ela consegue escapar, mas Célio (Otávio Müller) vai flagrar a cena, observando toda a ação escondido do lado de fora da casa.