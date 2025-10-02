02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Desfiles das princesas! Crianças devem ir fantasiadas à festa de Mavie

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
desfiles-das-princesas!-criancas-devem-ir-fantasiadas-a-festa-de-mavie

Os convidados da festa de 2 anos de Mavie vão entrar no clima da comemoração e devem chegar fantasiados para prestigiar a pequena. O portal LeoDias apurou que a filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi adora brincar de se transformar em personagens e, para manter magia, o convite solicitou que seus amiguinhos também embarcassem na brincadeira durante a celebração de seu aniversário.

A festa, que tem como tema as princesas da Disney não clássicas, promete se transformar em um verdadeiro desfile de personagens encantados, com todas as crianças fantasiadas para curtir o evento, que acontece em um clube privado no litoral de São Paulo. A própria aniversariante também deve usar um figurino inspirado em uma de suas princesas favoritas.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@brunabiancardi
Mavie e Mel são filhas do jogador Neymar com a influenciadora e empresária Bruna BiancardiReprodução: Instagram/@brunabiancardi
Foto/Instagram
Primeiro encontro entre Mavie e MelFoto/Instagram
Reprodução: Instagram/Neymar Jr.
Neymar compartilhou fotos raras com as duas filhas pequenas, fruto de diferentes relacionamentosReprodução: Instagram/Neymar Jr.
Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução: Instagram
Bruna Biancardi e filha, MavieBruna Biancardi e Mavie – Reprodução: Instagram
Foto: Roberto Filho/Agência Brazil News
Neymar, Mavie e Bruna BiancardiFoto: Roberto Filho/Agência Brazil News
Foto/Instagram
Mavie brilha em primeira entrevistaFoto/Instagram

Leia Também

O portal LeoDias apurou ainda que Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, marcará presença na comemoração da irmã mais velha. A pequena já está a caminho com sua fantasia escolhida: a Minnie. Ela segue para o evento ao lado do pai, a bordo do helicóptero personalizado do jogador, apelidado de “helicóptero do Batman”.

O aniversário de Mavie é oficialmente apenas na próxima segunda-feira (6/10), mas a pequena terá a celebração antecipada na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo. Fontes deste portal afirmaram que o evento será grandioso e que a Baixada Santista nunca teve algo deste porte. Para se ter uma ideia, é estimado que o jogador tenha investido cerca de R$ 4 milhões.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost