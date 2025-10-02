Desfiles das princesas! Crianças devem ir fantasiadas à festa de Mavie

Os convidados da festa de 2 anos de Mavie vão entrar no clima da comemoração e devem chegar fantasiados para prestigiar a pequena. O portal LeoDias apurou que a filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi adora brincar de se transformar em personagens e, para manter magia, o convite solicitou que seus amiguinhos também embarcassem na brincadeira durante a celebração de seu aniversário.

A festa, que tem como tema as princesas da Disney não clássicas, promete se transformar em um verdadeiro desfile de personagens encantados, com todas as crianças fantasiadas para curtir o evento, que acontece em um clube privado no litoral de São Paulo. A própria aniversariante também deve usar um figurino inspirado em uma de suas princesas favoritas.

Mavie e Mel são filhas do jogador Neymar com a influenciadora e empresária Bruna Biancardi Reprodução: Instagram/@brunabiancardi Primeiro encontro entre Mavie e Mel Foto/Instagram Neymar compartilhou fotos raras com as duas filhas pequenas, fruto de diferentes relacionamentos Reprodução: Instagram/Neymar Jr. Bruna Biancardi e filha, Mavie Bruna Biancardi e Mavie – Reprodução: Instagram Neymar, Mavie e Bruna Biancardi Foto: Roberto Filho/Agência Brazil News

O portal LeoDias apurou ainda que Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, marcará presença na comemoração da irmã mais velha. A pequena já está a caminho com sua fantasia escolhida: a Minnie. Ela segue para o evento ao lado do pai, a bordo do helicóptero personalizado do jogador, apelidado de “helicóptero do Batman”.

O aniversário de Mavie é oficialmente apenas na próxima segunda-feira (6/10), mas a pequena terá a celebração antecipada na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo. Fontes deste portal afirmaram que o evento será grandioso e que a Baixada Santista nunca teve algo deste porte. Para se ter uma ideia, é estimado que o jogador tenha investido cerca de R$ 4 milhões.