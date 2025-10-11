Designer de vestido de Bruna Griphao defende a peça após enxurrada de críticas

O designer Marcio Ferreira saiu em defesa do vestido usado por Bruna Griphao no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, realizado na sexta-feira (10/10). Responsável pela criação do look que dividiu opiniões nas redes sociais (e da própria atriz), ele explicou a inspiração por trás da peça e ressaltou que a proposta buscava unir elegância e sensualidade.

“Ela estava muito preocupada em estar bem vestida, elegante. E buscamos referências de Alta Costura que trouxesse esse ar mais princesinha, mais glamouroso, e ao mesmo tempo não perdendo um pouco da sensualidade, que é uma coisa muito característica da Bruna“, disse ao Gshow.

Veja as fotos Abrir em tela cheia portal LeoDias Reprodução Instagram @brunagriphao Reprodução Instagram @brunagriphao Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews Fotos: Webert Belicio / Agnews. Voltar

Próximo

Segundo Marcio, o vestido foi confeccionado em cetim “todo entretelado para ter mais estrutura, e não perdesse o brilho que a gente queria e é muito característico dessas grandes princesas”.

Ele acrescentou que a transparência da peça foi pensada para dar a impressão de que os brilhos estavam diretamente na pele da atriz. “Dando um ar de princesinha, porém um pouco sensual. Esse era o conceito do vestido“, completou.

Nas redes sociais, o look — que misturava dois estilos, um curtinho e brilhante com outro longo e azul — gerou uma enxurrada de comentários. Muitos internautas criticaram o visual “meio a meio”, enquanto outros defenderam a escolha.

Diante da repercussão, Bruna Griphao também se pronunciou. Ela contou que não gostou do vestido, mas que acabou usando a peça por falta de tempo para trocar.

“Polêmica sobre o vestido. Eu sei que o vestido tava horrível, tá? Mas o que acontece, não era essa proposta. E não aconteceu só comigo, tá? Aconteceu com uma outra amiga minha. Eu não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda”, iniciou.

A atriz disse ainda que precisou escolher entre chegar atrasada ou comparecer com o visual que não a agradava.

“E aí, o que aconteceu? Eu tinha 10 minutos para chegar. Na verdade era pra chegar às 3h30 porque as madrinhas tinham que chegar meia hora antes. Eu fiquei presa. E aí, filha? Eu fiquei presa esperando o vestido. Quando o vestido chegou e eu vi que tava… Eu ainda pensei em passar em casa e botar qualquer outro vestido azul que eu tivesse. Porque era pra ser azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa e não passava vergonha, mas cagava com a cerimônia da minha amiga. Ou eu ia daquele jeito, cagava comigo mesmo”, explicou.