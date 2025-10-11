11/10/2025
Designer do vestido de Bruna Griphao veste Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Maraisa e mais

Escrito por Portal Leo Dias
O designer Marcio Ferreira, responsável pelo vestido feito exclusivamente para Bruna Griphao usar no casamento de Lexa e Ricardo Vianna, conversou em exclusividade com a reportagem do portal LeoDias. O profissional, que trabalha para artistas como Maraisa, Paolla Oliveira, Giovanna Lancellotti e Viviane Araújo, afirmou que o projeto foi combinado com Bruna e o stylist dela.

O profissional de moda trabalha há mais de 10 anos no mercado de confecções de vestido de luxo, produzindo figurinos e modelos exclusivos, tendo trabalho com o nome de grandes famosas no Carnaval e para demais eventos. Márcio já vestiu estrelas como Brunna Gonçalves, Maraisa, Thaís Vasconcellos, Giovanna Lancelloti, além das rainhas de bateria Viviane Araújo e Paolla Oliveira. E também é consagrado no mercado de eventos de casamentos e debutantes, no Rio de Janeiro.

O designer afirmou que o projeto do vestido de madrinha da Bruna foi combinado com a atriz e o stylist dela, e que acompanhou os comentários a respeito da produção: “Estou acompanhando desde ontem a repercussão e as críticas, mas reforço que a produção do vestido seguiu uma linha criativa e todas as etapas foram validadas até a conclusão do projeto”, falou.

A parceria com a nova musa do Salgueiro inclusive segue de pé, e Bruna usará novamente um modelo do designer no ensaio na quadra da escola de samba, neste sábado (11/10), feito exclusivamente para a ocasião.

“Da ideia inicial à entrega final, todo projeto aqui no Marcio Ferreira Atelier segue uma linha estruturada de produção, que tem como ponto de partida um croqui aprovado, passando por provas e pela etapa de revisão e ajustes. O processo também envolve uma equipe de costura e, em alguns casos, um stylist; todos trabalhando de forma colaborativa e priorizando o que foi alinhado com a cliente, que também acompanha a jornada e valida cada passo do que está sendo desenvolvido”, explicou sobre como funciona o trabalho no ateliê. Ele complementou que a referência do modelo foi enviada pelo stylist de Bruna, e confirmou, como ela disse, que ela pegou o vestido e saiu correndo para o casamento.

