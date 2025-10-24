24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Desmatamento na Amazônia ameaça igarapés e segurança hídrica

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
desmatamento-na-amazonia-ameaca-igarapes-e-seguranca-hidrica


Logo Agência Brasil

Um estudo publicado na revista científica Ecosystems revela que o desmatamento na Amazônia compromete a integridade dos igarapés, reduz a disponibilidade de água e ameaça a biodiversidade. Igarapé é o nome usado na Amazônia para descrever cursos de água estreitos e com baixa profundidade.

O responsável pela pesquisa é Gabriel Martins da Cruz, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Síntese da Biodiversidade Amazônia (INCT-SinBiAm) e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Notícias relacionadas:

Foram analisados 269 igarapés ao longo de 13 anos na parte oriental do bioma. Os resultados mostram que a perda da vegetação florestal nas margens e nas bacias de drenagem causa uma série de prejuízos em efeito cascata.

Primeiro, a redução da mata diminui a entrada de matéria orgânica, como folhas e troncos. Isso provoca acúmulo de areia no leito dos igarapés e leva à perda de estabilidade física desses cursos de água. O que atinge todo o ecossistema ao redor.

“Os igarapés funcionam como veias da floresta. Quando perdemos a vegetação das margens e da bacia, comprometemos a integridade de todo o sistema”, diz o pesquisador Gabriel Martins da Cruz. “Nosso trabalho mostra que preservar apenas a vegetação ripária [perto de corpos da água,] pode não ser suficiente em áreas já muito degradadas”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O estudo reforça a necessidade de uma gestão integrada das bacias hidrográficas, que envolva tanto a preservação das matas quanto das florestas mais amplas. Essa estratégia, segundo os pesquisadores, é fundamental para restaurar a integridade física dos igarapés e evitar o agravamento da insegurança hídrica — um risco crescente em uma região que já perdeu 32% das massas de água superficiais nos últimos 35 anos, segundo o MapBiomas.

Para o professor Leandro Juen, orientador da pesquisa, é urgente ampliar o foco das ações de restauração.

“Precisamos olhar também para os ambientes aquáticos, que têm sido esquecidos nas estratégias de recuperação ambiental. Os nossos resultados reforçam a urgência de repensar a política ambiental utilizada por algumas agências, que ainda não exigem a devida atenção aos ambientes aquáticos, mesmo em atividades que impactam diretamente esses sistemas ou que, de forma indireta, rebaixam os lençóis freáticos e reduzem a disponibilidade hídrica regional. Restaurar igarapés e margens florestais é restaurar a base da vida na Amazônia”, disse o orientador.

O trabalho também presta homenagem ao ecólogo Robert M. Hughes (1945–2025), referência mundial em ecologia aquática, cuja colaboração foi decisiva para o avanço das pesquisas na Amazônia.

A pesquisa é fruto da cooperação entre redes científicas amazônicas — como o INCT-SinBiAm, o PPBio Amazônia Oriental e o Biodiversity Research Consortium Brazil–Norway (BRC) — e recebeu apoio de agências como CNPq, FAPESPA, FAPESP e CAPES.

Os autores sugerem que a restauração de ecossistemas aquáticos deve priorizar a reconexão entre floresta e igarapé, garantindo o sombreamento natural e o aporte de matéria orgânica. O estudo contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6, 13 e 15), estabelecidos pelas Nações Unidas, e reforça o papel da Amazônia na resiliência climática global, em linha com os debates da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost