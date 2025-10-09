09/10/2025
Universo POP
Despedida? Só que não: fã processa LeBron após expectativa de aposentadoria frustrada

Escrito por Portal Leo Dias
despedida?-so-que-nao:-fa-processa-lebron-apos-expectativa-de-aposentadoria-frustrada

Um torcedor do Los Angeles Lakers entrou na Justiça contra LeBron James após um alarme falso sobre a possível aposentadoria do astro da NBA. Segundo o site americano TMZ Sports, Andrew Garcia exige o reembolso do valor gasto em ingressos depois de acreditar que acompanharia a despedida do jogador.

Na ação, protocolada em um tribunal de pequenas causas no Condado de Los Angeles, Garcia cobra US$ 865 (cerca de R$ 4,6 mil). Ele argumenta que LeBron James deu a entender que faria o anúncio de sua aposentadoria, o que o levou a comprar duas entradas, cada uma no valor de US$ 432,83.

Veja as fotos

Reprodução/X
LeBron JamesReprodução/X
O torcedor relatou que adquiriu os ingressos às pressas para assistir ao jogo contra o Cleveland Cavaliers, ex-time de LeBron, acreditando que seria a última partida do ala contra a antiga equipe. No entanto, a decisão comunicada pelo jogador se tratava apenas de uma ação publicitária.

No processo, Garcia afirmou que LeBron James lhe deve o valor gasto por causa de “fraude e engano”. Ele também declarou que não teria adquirido os ingressos caso o atleta do Lakers não tivesse sugerido que poderia se aposentar.

A repercussão não ficou restrita ao caso judicial. O anúncio gerou reações imediatas nas redes sociais, que alternaram entre alívio e revolta. Muitos torcedores criaram memes sobre a situação, e até a página oficial da NBA no Brasil se manifestou, chamando LeBron de “brincalhão”.

O episódio começou quando LeBron anunciou que faria uma grande revelação na última terça-feira (8/10), o que aumentou a expectativa de que encerraria sua carreira após 22 temporadas. No entanto, o anúncio era apenas uma campanha publicitária de uma marca de conhaque.

Apesar da polêmica, LeBron James segue confirmado para disputar a 23ª temporada de sua carreira na NBA. O ala completará 41 anos em dezembro e não indicou qualquer plano de aposentadoria imediata.

