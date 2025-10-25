“Desses 300 quero pelo menos 100”, diz filiada ao PL sobre emenda. Ouça

Em áudios de WhatsApp, uma ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Rio Claro, no interior de São Paulo, conversa sobre valores e percentuais que receberia de retorno de emendas parlamentares encaminhadas a municípios da região. Amanda Servidoni (foto em destaque) é filiada ao PL e trabalha em um projeto social que tem a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro (PL), como “madrinha”.

“Ele vai gastar 100k [mil] com a com a pista, entendeu? Com a… com a coisa. E nós estamos dando 300 [mil]. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100, entendeu? Não quero 10%, filho. Vocês não sabem fazer negócio. Se ele falou que ele vai gastar com o caminho 100, ele vai tá ganhando 200 e nós 30?”, questiona Amanda em um dos áudios obtidos pelo Metrópoles.

Ao Metrópoles Amanda reconhece que é autora dos áudios, mas nega que tenha negociado emendas parlamentares. “Não tenho nada a declarar”, disse.

Uma pessoa não identificada pela reportagem fala sobre valores semelhantes em uma negociação com Amanda por emendas parlamentares. O interlocutor cita uma “prefeita” e uma “deputada”, cujos nomes não foram mencionados.

“Amanda, boa noite. Aquela emenda deve estar alinhada, deve estar encaminhada para a deputada lá. Eu não sei, esses dias tava numa correria, a prefeita tava atrás das festas, Romaria, muito compromisso, sabe? Mas se tiver alguma novidade, tá faltando alguma coisa… Foi feito um ofício, foi encaminhado dos R$ 300 mil. Você dá um alô, tá? Qualquer novidade amanhã, tá bom?”, disse o interlocutor.

Nas conversas, Amanda diz que R$ 100 mil é o preço “para abrir portas” para o encaminhamento de recursos em outros municípios.

Amanda Servidoni é presidente do projeto social “Mulheres pela Fé”, que tem Valéria Bolsonaro como madrinha. Na última quinta-feira (23/10), Valéria inaugurou um escritório político em Rio Claro no mesmo local onde fica a sede do projeto social presidido por Amanda.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Amanda Servidoni e Valéria Bolsonaro

Reprodução/Redes Sociais 2 de 3

Campanha de prevenção do projeto Mulheres pela Fé

Reprodução/Redes Sociais 3 de 3

Filiação de Amanda Servidoni ao PL, com Valdemar Costa Neto e Valéria Bolsonaro

Reprodução/Redes sociais

Em entrevista para a imprensa de Rio Claro, Valéria agradeceu por quem a ajudou a montar o escritório político. Amanda, foi a única citada nominalmente.

No início de junho, Amanda entrou PL. A ficha filiação foi assinada ao lado do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e de Valéria Bolsonaro.

Leia também

Amanda já exerceu cargos de comissão em várias áreas da administração municipal de Rio Claro, com passagens pela Secretaria de Saúde e pelo Fundo Municipal de Saúde. O cargo mais recente na prefeitura foi como chefe de gabinete do vice-prefeito. Ela foi exonerada em janeiro deste ano.

Em nota, a secretaria afirmou que a reportagem não aborda nada que “seja competência da pasta”.

“A Secretaria de Políticas para a Mulher não possui relação com o projeto social Mulheres pela Fé. Emendas parlamentares são temas da Assembleia Legislativa, com pagamentos realizados às prefeituras e instituições conforme ritos administrativos e legais. As prefeituras têm autonomia para empregar recursos obtidos por meio de emendas na modalidade transferência especial, cabendo a órgãos de controle e Tribunal de Contas o controle e fiscalização da aplicação dos recursos”.

A secretária Valéria Bolsonaro não se manifestou sobre sua relação com Amanda Servidoni até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.