Destaque do Vasco no Brasileirão é comparado a Edmundo e desperta interesse do Milan

Escrito por Portal Leo Dias
A atuação de Rayan na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fluminense, na última segunda-feira (20/10), repercutiu na imprensa europeia. O atacante de 19 anos foi destaque em reportagem do portal italiano Calcio Mercato, que o comparou a Edmundo, um dos maiores ídolos da história cruz-maltina. Além disso, a joia vascaína é almejada pelo Milan, de acordo com a publicação.

O site descreveu o jovem vascaíno como um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro e exaltou suas qualidades técnicas. “Sua melhor característica básica é uma grande explosividade que lhe permite ser rápido, técnico e extremamente habilidoso no drible, no um contra um e em espaços apertados”, destacou a publicação.

Reprodução/Vasco
Rayan do VascoReprodução/Vasco
Reprodução/Vasco
Rayan do VascoReprodução/Vasco
Reprodução/Vasco
Rayan do VascoReprodução/Vasco
Ivo Gonzalez
Edmundo e Romário no Vasco em vitória sobre o Manchester United, no Mundial de 2000Ivo Gonzalez

Além da comparação com o “Animal”, ídolo formado em São Januário e que também teve passagem pelo futebol italiano, o Calcio Mercato citou o interesse do Milan como possível destino para Rayan. “Um jovem talento brasileiro, nascido em 2006, que joga no Vasco da Gama e é considerado um verdadeiro talento em sua terra natal. Um diamante bruto, a diretoria do Milan destacou em sua agenda pessoal”, completou o portal.

O destaque internacional reforça a fase do atacante sob o comando de Fernando Diniz. Rayan estreou entre os profissionais do Vasco em 2023, mas ganhou espaço de forma definitiva nesta temporada. Em 2025, soma 46 partidas, 16 gols e uma assistência. No Brasileirão, já balançou as redes 11 vezes em 27 jogos.

Com o crescimento em campo e a repercussão fora dele, o nome de Rayan passa a figurar entre as principais joias do futebol brasileiro monito

