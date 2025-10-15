destino-de-sofia-em-jogo:-o-resumo-de-dona-de-mim-desta-quinta-(16/10)

A disputa pela guarda de Sofia (Elis Cabral) promete fortes emoções em Dona de Mim nesta quinta-feira (16/10). Depois da briga entre Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva), o destino da menina começa a ser definido.

Logo no início do capítulo, Rosa (Suely Franco) exige que Samuel e Jaques (Marcelo Novaes) parem de discutir e afirma que a criança precisa voltar para a mansão. Sofia, no entanto, é amparada por Leo, já que teme viver sob o mesmo teto que Jaques.

Enquanto isso, outros núcleos também se agitam. Breno (Breno Sanches) e Caco (Pedro Alves) têm uma discussão acalorada, e Gisele (Luana Tanaka) se revolta com a decisão de Ayla (Bel Lima) de abrigar o doador de esperma em sua casa.

O clima esquenta no romance entre Davi (Rafael Vitti) e a lutadora Bárbara (Giovana Cordeiro). Jeff (Faíska Alves) e Stephany (Nikolly Fernandes) trocam beijos, enquanto Filipa (Cláudia Abreu) provoca intriga ao dizer a Danilo (Felipe Simas) que a filha Nina (Flora Camolese) gosta dele.

Na trama principal, Rosa volta a interferir na disputa pela guarda e pede que Filipa lute pela menina, o que faz Jaques comemorar. Samuel, por sua vez, toma uma decisão importante: entra com o pedido de guarda legal da irmã. Para encerrar o episódio, Leo vai até Filipa e implora para que ela retire o pedido de guarda da filha de Ellen (Camila Pitanga).