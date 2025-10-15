15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Destino de Sofia em jogo: o resumo de Dona de Mim desta quinta (16/10)

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
destino-de-sofia-em-jogo:-o-resumo-de-dona-de-mim-desta-quinta-(16/10)

A disputa pela guarda de Sofia (Elis Cabral) promete fortes emoções em Dona de Mim nesta quinta-feira (16/10). Depois da briga entre Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva), o destino da menina começa a ser definido.

Logo no início do capítulo, Rosa (Suely Franco) exige que Samuel e Jaques (Marcelo Novaes) parem de discutir e afirma que a criança precisa voltar para a mansão. Sofia, no entanto, é amparada por Leo, já que teme viver sob o mesmo teto que Jaques.

4 imagensDavi (Rafa Vitti), Ayla(Bel Lima), Samuel (Juan Paiva), Rosa (Suely Franco), Sofia (Elis Cabral), Abel (Tony Ramos), Filipa (Claudia Abreu) e Leo (Clara Moneke) em Dona de MimFechar modal.1 de 4

Globo/ Manoella Mello2 de 4

Davi (Rafa Vitti), Ayla(Bel Lima), Samuel (Juan Paiva), Rosa (Suely Franco), Sofia (Elis Cabral), Abel (Tony Ramos), Filipa (Claudia Abreu) e Leo (Clara Moneke) em Dona de Mim

Globo/ Léo Rosario
3 de 4

Reprodução/Globo4 de 4

Globo/ Léo Rosario

Enquanto isso, outros núcleos também se agitam. Breno (Breno Sanches) e Caco (Pedro Alves) têm uma discussão acalorada, e Gisele (Luana Tanaka) se revolta com a decisão de Ayla (Bel Lima) de abrigar o doador de esperma em sua casa.

Leia também

O clima esquenta no romance entre Davi (Rafael Vitti) e a lutadora Bárbara (Giovana Cordeiro). Jeff (Faíska Alves) e Stephany (Nikolly Fernandes) trocam beijos, enquanto Filipa (Cláudia Abreu) provoca intriga ao dizer a Danilo (Felipe Simas) que a filha Nina (Flora Camolese) gosta dele.

Na trama principal, Rosa volta a interferir na disputa pela guarda e pede que Filipa lute pela menina, o que faz Jaques comemorar. Samuel, por sua vez, toma uma decisão importante: entra com o pedido de guarda legal da irmã. Para encerrar o episódio, Leo vai até Filipa e implora para que ela retire o pedido de guarda da filha de Ellen (Camila Pitanga).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost