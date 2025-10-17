Detalhe em foto de Tata chama atenção após anúncio de Julio Cocielo

O texto em que Julio Cocielo anuncia o fim do casamento com Tata Estaniecki pegou os fãs do casal de surpresa e levantou rumores sobre a possibilidade de se tratar de uma “brincadeira”. Um detalhe numa foto postada pela influenciadora em seu Instagram aumentou ainda mais os boatos.

Uma foto postada por ela na manhã dessa quinta-feira (16/10), pouco antes de Cocielo anunciar o término, mostra que ela ainda usa a aliança de casamento. Na imagem, ela mostra uma foto do pequeno Caio, segundo filho com o youtuber, e expõe a joia na mão esquerda.

Veja:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

2 de 9

Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 9

Tata e Cocielo

Reprodução/Instagram 4 de 9

Cocielo e Tata

5 de 9

Tata Estaniecki, Julio Cocielo e os filhos

Reprodução 6 de 9

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Reprodução/Instagram 7 de 9

Julio Cocielo é casado com Tata Estaniecki, que também tem um canal no YouTube

Fernando Torres 8 de 9

Julio Cocielo e Tatá Estaniecki

Caio Duran e Ali Karakas/ Reprodução 9 de 9

Júlio Cocielo é casado com Tata Estaniecki

Caio Duran e Ali Karakas/ Reprodução

Leia também

Fim do casamento

Na noite dessa quinta (16/10), Julio Cocielo postou uma foto ao lado de Tata e anunciou o fim do casamento, afirmando que os dois não tocariam mais no assunto do término.

“Não tocaremos mais nesse assunto, porque a intimidade do casal só cabe a nós. Mas sentimos que era necessário avisar a todos que tem carinho pela gente, e que continuem tendo, por favor! De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, afirmou.

É brincadeira?

Além do impacto causado pelo término inesperado, um nome acabou entrando na história de maneira inusitada: Maurício Meirelles. Internautas levantaram a hipótese de que tudo pode não passar de uma brincadeira do humorista.

A teoria ganhou força devido a um dos quadros mais famosos de Meirelles: o Web Bullying, em que ele “invade” o celular de convidados e publica mensagens ou interage com pessoas reais em nome deles. Foi justamente essa fama que fez muita gente acreditar que a suposta separação de Cocielo e Tata poderia ter relação com uma dessas pegadinhas.

Pouco depois, Meirelles usou suas próprias redes para negar qualquer envolvimento na história: “Não fui eu. Não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade”, ironizou.