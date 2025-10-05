Detalhes da viagem do príncipe William pelo Brasil são revelados

Em comunicado oficial, o Palácio de Kensington anunciou alguns detalhes da viagem do príncipe William para o Brasil, que sediará a cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot, iniciativa criada pelo herdeiro do trono britânico. A solenidade ocorrerá em 5 de novembro, no Rio de Janeiro, mais precisamente no monumento Museu do Amanhã.

Conforme a nota, o príncipe William participará de vários compromissos relacionados ao meio ambiente e marcará presença em eventos a serem realizados no Rio de Janeiro. Os compromissos dos quais o monarca planeja participar têm vínculo com o Prêmio Earthshot e com o programa United for Wildlife (Unidos pela Vida Selvagem, em tradução livre), da Royal Foundation.

O príncipe William ao lado das ministras de Estado do Brasil, Sonia Guajajara e Marina Silva

O príncipe William atua em projetos ambientais

Príncipe William recebeu um presente de uma liderança indígena

Clique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot Prize

Essa agenda do príncipe deverá ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro. O Palácio de Kensington pontuou que mais detalhes serão divulgados “oportunamente”. Em abril deste ano, William anunciou, por meio de um vídeo, qual destino brasileiro iria receber a edição do prêmio idealizado por ele para condecorar projetos ambientais inovadores.

Na publicação, o príncipe William confessou a vinda para a Cidade Maravilhosa. Em conversa com a atriz Nomzamo Mbatha e o fotógrafo Robert Irwin, o próximo rei britânico exaltou a diversidade cultural e a riqueza ambiental do país sul-americano. “O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. É o lar da Amazônia”, frisou.

Além da premiação, William prestigiará outro grande evento em solo verde-amarelo: a COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas, sediada em Belém (PA). Até então, não se sabe quantos dias durará a turnê do príncipe pelo Brasil e se ele passará por outros estados.

O príncipe William virá ao Brasil em novembro para dois eventos

