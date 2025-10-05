05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Detalhes da viagem do príncipe William pelo Brasil são revelados

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
detalhes-da-viagem-do-principe-william-pelo-brasil-sao-revelados

Em comunicado oficial, o Palácio de Kensington anunciou alguns detalhes da viagem do príncipe William para o Brasil, que sediará a cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot, iniciativa criada pelo herdeiro do trono britânico. A solenidade ocorrerá em 5 de novembro, no Rio de Janeiro, mais precisamente no monumento Museu do Amanhã.

Leia também

Conforme a nota, o príncipe William participará de vários compromissos relacionados ao meio ambiente e marcará presença em eventos a serem realizados no Rio de Janeiro. Os compromissos dos quais o monarca planeja participar têm vínculo com o Prêmio Earthshot e com o programa United for Wildlife (Unidos pela Vida Selvagem, em tradução livre), da Royal Foundation.

4 imagensO príncipe William atua em projetos ambientaisPríncipe William recebeu um presente de uma liderança indígenaClique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot PrizeFechar modal.1 de 4

O príncipe William ao lado das ministras de Estado do Brasil, Sonia Guajajara e Marina Silva

Frank Augstein-WPA Pool/Getty Images2 de 4

O príncipe William atua em projetos ambientais

@princeandprincessofwales/Reprodução/Instagram3 de 4

Príncipe William recebeu um presente de uma liderança indígena

@princeandprincessofwales/Reprodução/Instagram4 de 4

Clique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot Prize

Phil Noble-Pool/Getty Images

Essa agenda do príncipe deverá ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro. O Palácio de Kensington pontuou que mais detalhes serão divulgados “oportunamente”. Em abril deste ano, William anunciou, por meio de um vídeo, qual destino brasileiro iria receber a edição do prêmio idealizado por ele para condecorar projetos ambientais inovadores.

Na publicação, o príncipe William confessou a vinda para a Cidade Maravilhosa. Em conversa com a atriz Nomzamo Mbatha e o fotógrafo Robert Irwin, o próximo rei britânico exaltou a diversidade cultural e a riqueza ambiental do país sul-americano. “O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. É o lar da Amazônia”, frisou.

Além da premiação, William prestigiará outro grande evento em solo verde-amarelo: a COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas, sediada em Belém (PA). Até então, não se sabe quantos dias durará a turnê do príncipe pelo Brasil e se ele passará por outros estados.

O príncipe William virá ao Brasil em novembro para dois eventos

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost