Detran-AC realiza leilão on-line com 113 veículos apreendidos em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) anunciou a realização de um leilão on-line no próximo dia 22 de outubro, a partir das 11h, para a venda de 113 veículos apreendidos em operações de trânsito no município de Cruzeiro do Sul, no interior do estado.

De acordo com o edital, os lotes incluem carros e motocicletas classificados como recuperáveis ou sucata. Os veículos recuperáveis poderão ser adquiridos por qualquer pessoa, enquanto os destinados à sucata são de venda restrita a empresas credenciadas no ramo de desmontagem e reciclagem automotiva.

Os interessados em participar devem se cadastrar no site do leilão. Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento.

O comprador deverá efetuar o pagamento do valor arrematado, além de uma comissão de 5% à leiloeira e do ICMS de 3,4%, no prazo máximo de 72 horas após o encerramento do leilão.

O Detran informou ainda que os antigos proprietários podem quitar os débitos e reaver seus veículos até o último dia útil antes do evento.

Cronograma do Leilão

Visitação dos lotes: 17, 20 e 21 de outubro

Data do leilão: 22 de outubro

Pagamento: 23, 24 e 25 de outubro

Entrega dos veículos: após confirmação do pagamento e emissão da nota fiscal

O órgão reforça que o leilão é uma oportunidade para regularizar o pátio do Detran e dar destino adequado aos veículos apreendidos, além de permitir que cidadãos adquiram bens a preços mais acessíveis.