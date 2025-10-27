Detran anuncia leilão com mais de 250 veículos apreendidos no Acre; saiba como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital informando que será realizado o Leilão Público nº 015/2025, com mais de 250 veículos que foram apreendidos em operações de trânsito em Rio Branco.

O leilão vai acontecer no dia 11 de novembro de 2025, a partir das 9 horas da manhã, e será totalmente on-line, pelo site www.wrleiloes.com.br. O evento será conduzido pela leiloeira oficial Flávia Correa Duarte Feitosa, credenciada na Junta Comercial do Acre (JUCEAC).

Os veículos colocados à venda foram removidos, abandonados ou acidentados e não foram retirados pelos donos dentro do prazo estabelecido por lei. Há opções que ainda podem ser recuperadas e outras que serão vendidas apenas como sucata, ou seja, destinadas ao reaproveitamento de peças.

Quem quiser conhecer os carros e motos antes do leilão poderá fazer uma visita ao pátio da WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 16h30.

O edital completo com a lista dos veículos, fotos e regras de participação está disponível nos sites do Detran-AC (www.detran.ac.gov.br) e da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 423 0000 ou pelo WhatsApp (95) 99970-3797.

