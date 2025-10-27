detran-df-pega-79-motoristas-dirigindo-alcoolizados-no-fim-de-semana

Durante operações realizadas entre sexta-feira (24/10) e a manhã desta segunda-feira (27/10) o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) executou operações em várias localidades do DF com objetivo de retirar das ruas condutores alcoolizados e reforçar a segurança das vias do Distrito Federal.
Foram realizadas operações em Taguatinga, Guará, Gama, Planaltina, Lago Norte e Ceilândia. Ao todo, foram feitos 644 testes de etilômetro, que resultaram em 79 autuações por alcoolemia, sendo uma delas de natureza criminal.
Leia também
-
Detran suspende CNH de 1.143 motoristas no DF. Veja lista completa
-
Detran-DF vai indenizar homem que foi impedido de fazer prova para CNH
-
Detran-DF divulga prazos para renovação do licenciamento; veja datas
Além de identificar condutores alcoolizados, os agentes de trânsito identificaram 25 condutores inabilitados, 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias e um com a habilitação suspensa ou cassada. Durante as abordagens, também foram registradas 18 infrações por escapamento alterado, uma por ausência de equipamento obrigatório e 47 por motivos diversos.
Em Taguatinga, o Detran-DF contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após um condutor desobedecer ordem de parada em um ponto de bloqueio na QNF 01, sentido Pistão Norte, e fugir. As equipes acompanharam o automóvel até Vicente Pires com o apoio de um helicóptero Sentinela, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio. O condutor foi detido e levado a 8ª Delegacia de Polícia.
Também na região de Taguatinga foram recuperados dois veículos.