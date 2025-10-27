27/10/2025
Detran-DF pega 79 motoristas dirigindo alcoolizados no fim de semana

Durante operações realizadas entre sexta-feira (24/10) e a manhã desta segunda-feira (27/10) o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) executou operações em várias localidades do DF com objetivo de retirar das ruas condutores alcoolizados e reforçar a segurança das vias do Distrito Federal.

Foram realizadas operações em Taguatinga, Guará, Gama, Planaltina, Lago Norte e Ceilândia. Ao todo, foram feitos 644 testes de etilômetro, que resultaram em 79 autuações por alcoolemia, sendo uma delas de natureza criminal.

Além de identificar condutores alcoolizados, os agentes de trânsito identificaram 25 condutores inabilitados, 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias e um com a habilitação suspensa ou cassada. Durante as abordagens, também foram registradas 18 infrações por escapamento alterado, uma por ausência de equipamento obrigatório e 47 por motivos diversos.

Em Taguatinga, o Detran-DF contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após um condutor desobedecer ordem de parada em um ponto de bloqueio na QNF 01, sentido Pistão Norte, e fugir. As equipes acompanharam o automóvel até Vicente Pires com o apoio de um helicóptero Sentinela, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio. O condutor foi detido e levado a 8ª Delegacia de Polícia.

Também na região de Taguatinga foram recuperados dois veículos.

