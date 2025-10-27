Detran do Acre anuncia suspensão de CNHs e dá prazo para motoristas se defenderem; veja

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Estado, um edital informando que alguns motoristas estão sendo notificados sobre a abertura de processos para suspensão do direito de dirigir.

De acordo com o órgão, essas pessoas foram acionadas porque cometeram infrações de trânsito que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podem resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Como o Detran não conseguiu entrar em contato pelos Correios, o aviso foi feito de forma pública, por meio do edital.

Os motoristas que tiveram o nome incluído na lista podem apresentar defesa por escrito em até 30 dias, contados a partir da data da publicação. A entrega pode ser feita na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, que fica na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco. Também é possível entregar o documento nas Ciretrans (as unidades do Detran em outros municípios).

O Detran informou ainda que, se o motorista não apresentar defesa dentro do prazo, o processo será julgado mesmo assim, e a suspensão poderá ser aplicada automaticamente.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades do Detran do Acre ou no local indicado no edital.

detran