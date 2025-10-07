07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Detran inicia curso de formação para novos agentes e examinadores de trânsito no Acre

Cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli, autoridades estaduais e marca novo capítulo na história do órgão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) realizou nesta segunda-feira (7) a cerimônia de aula inaugural do Curso de Formação do Concurso Público para provimento de cargos de nível superior. O evento ocorreu no auditório do Detran, em Rio Branco, e reuniu 103 inscritos aprovados para os cargos de agente de trânsito e examinador, que agora iniciam a etapa final antes da posse.

Segundo a presidente, o novo grupo chega para fortalecer a atuação do departamento em todo o estado/Foto: Reprodução

A solenidade contou com a presença do governador Gladson Cameli, do secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, do deputado estadual Pedro Longo, da comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata, e da presidente do Detran, Taynara Martins, entre outras autoridades.

O curso tem duração de seis semanas e marca um momento histórico para o órgão, já que há 15 anos não era realizado concurso público para o Detran. Segundo a presidente, o novo grupo chega para fortalecer a atuação do departamento em todo o estado. “Esse é um momento muito importante. Há 15 anos o Detran não realizava concurso e agora conseguimos preencher as vagas que estavam em vacância. Esses novos agentes e examinadores vêm para somar em diversos projetos, especialmente na educação e fiscalização de trânsito”, afirmou Taynara Martins.

Cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli, autoridades estaduais e marca novo capítulo na história do órgão/Foto: Reprodução

A gestora destacou ainda que o curso representa uma determinação do governador Gladson Cameli para recompor o quadro de servidores efetivos e ampliar a capacidade de atendimento do órgão.

“Com certeza, quem mais ganha com isso é a sociedade”, completou. Durante o evento, o governador Gladson Cameli ressaltou que a iniciativa faz parte da política de valorização do serviço público e de convocação de novos concursados, reforçando o compromisso do Estado com a população acreana.

Curso representa uma determinação do governador Gladson Cameli para recompor o quadro de servidores efetivos/Foto: Reprodução

“É isso mesmo, reforçando nossa política de concursos públicos, de convocação e de homologação dos concursos que foram feitos. Tudo isso só é possível graças à união de toda a equipe de governo”, afirmou.

Cameli completou destacando que o objetivo da atual gestão é oferecer um atendimento mais humanizado e garantir a reestruturação dos órgãos públicos em áreas essenciais.

O curso tem duração de seis semanas e marca um momento histórico para o órgão, já que há 15 anos não era realizado concurso público para o Detran/Foto: Reprodução

“Nós estamos reestruturando toda a equipe de governo, dando condições para que possamos ter um atendimento mais humanizado para o cidadão e a cidadã que mais precisam. Segurança é saúde e salva vidas. E essas convocações e homologações ajudam a diminuir as diferenças financeiras e fortalecer o serviço público”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost