09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Detran publica lista de condutores acreanos notificados por infrações graves; saiba mais

Os condutores e proprietários notificados têm até o dia 8 de novembro de 2025 para apresentar defesa prévia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou, nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Notificação de Autuação por Infração de Trânsito Suspensiva nº 020/2025, alertando condutores e proprietários de veículos sobre processos administrativos que podem resultar na suspensão do direito de dirigir.

Foto: Reprodução

De acordo com o documento, a notificação segue as normas estabelecidas nas resoluções nº 918/2022 e nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os autos de infração listados no edital envolvem penalidades unificadas de multa e suspensão da CNH, conforme previsto nos artigos 256 e 261 do CTB.

Os condutores e proprietários notificados têm até o dia 8 de novembro de 2025 para apresentar defesa prévia ou indicação do real infrator, nos casos previstos no artigo 257, §7º do CTB. As manifestações podem ser protocoladas de forma on-line, pelo site www.detran.ac.gov.br, ou presencialmente na sede do Detran-AC, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco. O atendimento também está disponível nas Ciretrans, no interior do estado.

O Detran-AC reforça que a não apresentação da defesa dentro do prazo resultará no julgamento do processo à revelia, e que o pagamento da multa não impede a aplicação da penalidade de suspensão da CNH. Caso o proprietário ou principal condutor seja pessoa física e não identifique o verdadeiro infrator até o prazo limite, ele assumirá a responsabilidade pela infração.

A Lista de motoristas e veículos notificados pode ser consultada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado do Acre. Confira:

Detran

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost