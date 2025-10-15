Deu o nome! Samyra Show grava novo DVD em Campina Grande com grandes nomes do forró

A cantora Samyra Show se prepara para um dos momentos mais marcantes de sua carreira: a gravação de um novo audiovisual no dia 16 de outubro, em Campina Grande (PB), no Parque Maria da Luz. O projeto reúne um time de convidados especiais que representam diferentes gerações e vertentes da música nordestina — Mano Walter, Priscila Senna, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete —, reforçando a força, autenticidade e o carisma que fazem de Samyra um dos nomes mais potentes da cena regional.

O novo trabalho chega na sequência do sucesso de “SÓ AS MELHORES”, projeto que repercutiu intensamente nas plataformas digitais e reacendeu a força da artista ao revisitar grandes hits em sua interpretação inconfundível. Agora, Samyra dá continuidade à sua trajetória com um registro inédito, que promete emoção, musicalidade e a energia contagiante que sempre marcou sua presença nos palcos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Samyra Show no Baú da Taty Girl Foto/Portal LeoDias Samyra Show Reprodução Samyra Show Reprodução Samyra Show Reprodução Samyra Show Reprodução Voltar

Próximo

Com uma carreira sólida e uma base fiel de fãs, Samyra Show construiu uma trajetória repleta de marcos — entre eles, o sucesso de “O Mundo Girou”, canção que ganhou regravação de Israel Novaes e se tornou um divisor de águas, além do DVD “Exclusive no Paraíso” (2017) e uma série de singles que consolidaram seu estilo vibrante e versátil.

“A jornada para o Brasil segue a todo vapor! ‘SÓ AS MELHORES’ abriu as portas com a força da nossa história, e o projeto que gravaremos em outubro é o combustível que faltava para mostrar minha verdade em cada canto do país.”, afirma a cantora.

Com assinatura da Luan Promoções & Eventos, o novo audiovisual marca uma celebração da música nordestina e promete reafirmar o nome de Samyra Show entre os grandes nomes do gênero, unindo potência vocal, carisma e participações que representam a essência e a diversidade do forró.