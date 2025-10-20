20/10/2025
Deu treta! 7° episódio de “MasterChef Confeitaria” terá briga entre Marina e John Lee

Escrito por Portal Leo Dias
O bolo de casamento virá com sabor de divórcio! O sétimo episódio do “Masterchef Confeitaria”, que vai ao ar na tela da Band nesta terça (21/10), será marcado por uma treta daquelas. Na prova em equipes, Marina e John Lee discordarão sobre os caminhos tomados na disputa, e irão bater boca na cozinha. O portal LeoDias mostra um pedacinho da briga em primeira mão.

Os competidores serão divididos em grupos para preparar um bolo de casamento impecável com três andares. Considerado o “rei da festa”, ele é o símbolo de celebração, amor e tradição, marcando um dos momentos mais aguardados de qualquer cerimônia.

Melissa Haidar/Band
Deu treta! 7° episódio de “MasterChef Confeitaria” terá briga entre Marina e John LeeMelissa Haidar/Band
Melissa Haidar/Band
Deu treta! 7° episódio de “MasterChef Confeitaria” terá briga entre Marina e John LeeMelissa Haidar/Band
Reprodução
Masterchef ConfeitariaReprodução
Melissa Haidar/Band
Masterchef ConfeitariaMelissa Haidar/Band
Melissa Haidar/Band
Masterchef ConfeitariaMelissa Haidar/Band

Será preciso equilibrar beleza, sabor e criatividade para conquistar o paladar do júri e de convidados especiais: Rosângela Menezes, esposa de Erick Jacquin; Deise Cardoso, noiva de Diego Lozano e Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo. O time que apresentar o melhor resultado garante mais uma semana no jogo.

Na etapa eliminatória, os participantes encaram a missão de reinventar sobremesas desenvolvidas pelos chefs. Cada jurado mostrará guloseimas que refletem suas trajetórias no universo dos doces, entre elas o charuto de chocolate, de Jacquin; o brasileiríssimo Belém, de Lozano; e o contemporâneo Manto Azul, de Helena. A ideia é que os pratos sejam reproduzidos com as assinaturas dos concorrentes, porém mantendo as características originais. Quem não conseguir atingir o objetivo dará adeus à disputa.

