26/10/2025
Deyverson provoca Flamengo nas redes sociais após vitória do Fortaleza

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Flamengo no Estádio Castelão, no sábado (25/10). Os donos da casa venceram por 1 x 0, gol marcado por Breno Lopes. Neste domingo (26/10), Deyverson, jogador do Leão do Pici, usou as redes sociais para provocar o adversário.

Nos stories do Instagram, Deyverson publicou uma foto ao lado de Breno Lopes, autor do gol do Fortaleza — e ex-jogador do Palmeiras — sobre o Flamengo, e escreveu: “Pai e padrasto”. O jogador é conhecido por provocar o clube rubro-negro desde a conquista da Libertadores em 2021, quando atuava pelo time alviverde.

Deyverson chegou ao Fortaleza em 2025 após deixar o Atlético-MG. Ele não foi utilizado na partida contra o Flamengo pela Série A do Brasileirão. A última vez que o atacante entrou em campo foi diante do Vasco, na 28ª rodada da competição nacional.

 

