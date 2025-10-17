DF promove campanha de vacinação em mais de 100 UBSs no sábado (18/10)

Mais de 100 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Distrito Federal (DF) irão disponibilizar, na manhã deste sábado (18/10), vacinas contra doenças como Covid, influenza, sarampo e HPV.

A lista completa das UBSs está no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Ses-DF).

A iniciativa faz parte do Dia D de Vacinação, da Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como público alvo crianças e adolescentes de até 15 anos, porém qualquer um que se interesse por tomar a primeira dose ou atualizar a agenda de vacinação pode comparecer a uma unidade de saúde.

A quem são recomendados cada vacina?

As vacinas contra o coronavírus e a influenza são destinados a grupos prioritários, como pessoas idosas ou com comorbidades.

Já os imunizantes contra sarampo e HPV são recomendados para pessoas de 12 meses a 59 anos.

A SES-DF alerta que é extremamente importante se vacinar contra essas doenças, pois a capital é próxima de Tocantins (TO), unidade da federação com mais casos confirmados, e recebe muitos viajantes.

Fiocruz pra Você

Também neste sábado, das 9h às 17h, a Fiocruz Brasília, em parceria com a SES-DF, incrementa a 3ª edição da Fiocruz para Você, na UBS 15 de Ceilândia.

O evento será dedicado à vacinação para toda a família, desde bebês de dois meses à pessoas de 60+. Além da imunização haverão debates sobre cuidados com a saúde integral da mulher, atividades de saúde e bem-estar, além de programas de lazer e divulgação científica.

O projeto também inclui programação infantil como jogos educativos, contação de histórias, pintura de rosto e alimentação, tudo oferecido gratuitamente. As crianças ainda receberão uma visita do mascote Zé Gotinha.