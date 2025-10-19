19/10/2025
DF registra chuvas intensas e moradores precisam deixar casas

Várias regiões do Distrito Federal (DF) registraram fortes chuvas na noite deste domingo (19/10). Ceilândia, Guará, Águas Claras, Samambaia, Cruzeiro e São Sebastião são algumas das localidades que foram atingidas pelo temporal.

Em Ceilândia, alagamentos foram vistos em diversos pontos da cidade, dificultando o trafego de veículos nas vias. A enxurrada também provocou estragos em algumas residências no Sol Nascente, que foram tomadas pela chuva.

Veja imagens:

Ao chegar ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF se depararam com uma rua completamente alagada, com o nível da água chegando à cintura de uma pessoa adulta.

Quatro casas foram mais afetadas. As equipes de resgate precisaram abrir furos em alguns muros para facilitar o escoamento da água e utilizaram bombas para o esgotamento, enquanto os moradores das residências atingidas eram conduzidos a um local seguro.

A rua foi devidamente sinalizada e interditada para permitir a atuação dos bombeiros. A Defesa Civil foi acionada para realizar vistorias nas casas afetadas.

Queda de temperaturas e alertas

As temperaturas ao longo do dia variaram entre 20°C e 28°C. Já a umidade relativa deu alívio aos brasilienses, que têm enfrentado uma dura seca, oscilando entre 40% e 90%.

Horas antes do DF registrar as primeiras chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja para perigo de chuvas intensas,  com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

 

