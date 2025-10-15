DF tem 1.144 vagas de emprego abertas com salários de até R$ 3 mil

Quem está em busca de emprego conta com 1.144 opções, nesta quarta-feira (15/10), ofertadas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal. Há posições para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Pedreiros e ladrilheiros são os mais bem remunerados, com salários de R$ 3 mil.

Outras vagas também se destacam pelos salários, como a vaga de jardineiro, com remuneração de R$ 2.574,37, na Zona Industrial do Guará.

Do total de oportunidades, 20 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs), para os cargos de servente de obras (R$ 1.639), fiel de depósito (R$ 1.573,77), empacotador à mão (R$ 1.518) e atendente de lojas (R$ 1.620). As oportunidades estão distribuídas nas regiões da Zona Industrial, Guará, Ceilândia Norte e Asa Sul.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).