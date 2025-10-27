DF tem 521 vagas de emprego, com salários de até R$ 5 mil, nesta 2ª

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 521 oportunidades profissionais nesta segunda-feira (27/10). Os cargos com os maiores salários estão concentrados nas áreas de comércio e construção civil.

Os cinco postos de gerente comercial, com remuneração de R$ 5 mil, lideram o ranking. Em seguida vêm dez vagas para vendedores porta a porta, com salário de R$ 3,8 mil, e duas oportunidades para mecânicos de autoóveis em geral, que oferecem R$ 3 mil. Outras funções com destaque são as de carpinteiro, eletricista e pedreiro, com remunerações de R$ 2.424,40.

Para pessoas com deficiência (PcD), são reservadas cinco vagas para auxiliar de limpeza, na Asa Sul, com salário de R$ 1.639, e duas oportunidades para empacotador a mão, em Ceilândia Norte, com remuneração de R$ 1.518. Ambas as funções não exigem experiência prévia nem escolaridade mínima, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).