27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

DF tem 521 vagas de emprego, com salários de até R$ 5 mil, nesta 2ª

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
df-tem-521-vagas-de-emprego,-com-salarios-de-ate-r$-5-mil,-nesta-2a

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 521 oportunidades profissionais nesta segunda-feira (27/10). Os cargos com os maiores salários estão concentrados nas áreas de comércio e construção civil.

Leia também

Os cinco postos de gerente comercial, com remuneração de R$ 5 mil, lideram o ranking. Em seguida vêm dez vagas para vendedores porta a porta, com salário de R$ 3,8 mil, e duas oportunidades para mecânicos de autoóveis em geral, que oferecem R$ 3 mil. Outras funções com destaque são as de carpinteiro, eletricista e pedreiro, com remunerações de R$ 2.424,40.

Para pessoas com deficiência (PcD), são reservadas cinco vagas para auxiliar de limpeza, na Asa Sul, com salário de R$ 1.639, e duas oportunidades para empacotador a mão, em Ceilândia Norte, com remuneração de R$ 1.518. Ambas as funções não exigem experiência prévia nem escolaridade mínima, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost