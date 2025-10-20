DF tem 600 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta terça (21/10)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem nesta terça-feira (21/10) oferecendo 613 vagas para quem está à procura de um emprego. Os salários chegam a R$ 3,5 mil.

A remuneração mais alta é ofertada em dois postos: chefe de departamento pessoal e encarregado de estoque, ambos na zona industrial do Guará. Cada um deles oferece duas vagas e os dois cobram experiência prévia e ensino superior em Administração.

O cargo com mais oportunidades abertas é o de auxiliar de linha de produção, em Vicente Pires. São 40 vagas para candidatos com ensino médio completo. Não há exigência de experiência e o salário é de R$ 1.640.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].