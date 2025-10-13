DF tem 669 vagas de emprego nesta segunda; salários vão até R$ 4,1 mil

A semana começa com 669 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador do Distrito Federal. As vagas contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 4,1 mil.

O posto com maior remuneração é o de mecânico de perfuratrizes, no Guará. Há uma vaga disponível e não é necessário ter experiência comprovada, apenas ensino médio completo.

Já o cargo com mais oportunidades abertas é o de repositor de mercadorias. São 60 vagas, em locais não fixos, que podem ser preenchidas por candidatos que tenham concluído o ensino fundamental. Não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 1.562 mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).